Deux blessés dans un accident aux Pommerats

Un accident de la circulation a fait deux blessés vendredi matin aux Pommerats. Un automobiliste qui circulait entre Goumois et Saignelégier n’est pas parvenu à s’arrêter dans les temps lorsque la voiture qui le précédait a freiné pour des raisons de circulation. Une collision est donc survenue et le véhicule suiveur a terminé sa course dans un champ à droite de la chaussée. Le conducteur et son passager ont été pris en charge par des ambulanciers. /comm-rch