Fanny Noghero, nouvelle déléguée jurassienne aux affaires extérieures

La nouvelle déléguée aux affaires extérieures est désormais connue. Le Gouvernement jurassien a désigné Fanny Noghero pour remplacer Julien Hostettler, récemment nommé à la tête du Service de l’information et de la communication, annoncent les autorités cantonales ce vendredi.

Actuellement journaliste au quotidien Le Temps, la nouvelle déléguée a été secrétaire générale et cheffe de la communication pour le Parti libéral-radical suisse et a assumé la responsabilité de la communication et des relations publiques pour le groupe Swiss Medical Network à Neuchâtel. Âgée de 44 ans et domiciliée actuellement à Hauterive dans le canton de Neuchâtel, Fanny Noghero s’installera dans le Jura au moment de son entrée en fonction le 1er octobre prochain. /comm-jad