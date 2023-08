Une aventure sportive et humaine hors du commun

Deux amis jurassiens ont relevé un défi sportif conséquent. Alain Langel et Yvan Saucy ont participé cette semaine à la randonnée cycliste Paris-Brest-Paris. Ils ont préparé cette échéance pendant plus de deux ans. Au final, Yvan Saucy a avalé les 1'200 kilomètres en 75 heures, alors que son compère Alain Langel a abandonné à la moitié du parcours en raison de problème à un genou. Tous deux garderont un souvenir impérissable de cette virée française, saluant « une ambiance fantastique et une convivialité incroyable ». Paris-Brest-Paris, c’est un événement qui a lieu tous les quatre ans et qui réunit plusieurs milliers de sportifs des quatre coins du monde. Pour arriver au terme de cette aventure, Yvan Saucy a dû s'accrocher mentalement, lui qui a limité ses heures de sommeil durant les jours d’effort. Mais même si les heures de pédalage ont été contraignantes et éprouvantes pour Yvan Saucy et qu’une certaine déception habite Alain Langel, les deux membres du Vélo Club 80 à Delémont n’oublieront pas de sitôt cette randonnée… /mle