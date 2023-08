Des zones à bâtir à réduire dans le Jura

Le Jura a engagé la réduction de ses zones à bâtir. Le mouvement a été lancé en 2019 et devrait s’achever d’ici 2030. Les autorités se doivent d’agir pour remplir les exigences de la LAT, la loi fédérale sur l’aménagement du territoire. Le texte vise à densifier l’habitat et à utiliser le sol de manière optimale et selon les besoins. Le Jura est le canton qui compte le plus de zone à bâtir par habitant, soit 586 m2, contre une moyenne nationale de 282 m2. Les chiffres figurent dans la dernière statistique sur cinq ans publiée à fin 2022 par l’Office fédéral du développement territorial. Selon Céline Geiser, urbaniste au Service cantonal du développement territorial, la situation s’explique par des considérations historiques et topographiques. Le Jura dispose de davantage de zones constructibles que les cantons alpins, par exemple, et la part de maisons individuelles reste importante.





Une baisse de 230 hectares

Le Jura prévoit ainsi une diminution des zones centre, mixte et d’habitation de 230 hectares d’ici 2030. Le plan directeur cantonal qui a été totalement révisé en 2019. Il doit dorénavant se concrétiser au niveau des plans d’aménagement locaux dans les communes, ce qui passe par des déclassements de terrains. A l’heure actuelles, 8 communes sur 51 ont révisé leur PAL alors qu’ils doivent être revus d’ici fin 2014. Céline Geiser prévient toutefois que le Jura restera en haut du classement national même à l’issue de ce processus. « La tendance ira dans le bon sens mais ne va pas s’inverser dans un canton rural tel que le Jura », surtout par rapport aux chiffres de Zurich ou Bâle, précise l’urbaniste au Service du développement territorial.