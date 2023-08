La Fête du Lac de Lucelle, un succès malgré la météo défavorable

La pluie n’aura pas douché l’enthousiasme à la Fête du Lac de Lucelle. L’événement, marquant les 20 ans de l’association des amis du lac, a réuni environ 200 curieux ce samedi, de quoi réjouir les organisateurs, malgré la météo maussade. Les visiteurs ont pu déambuler autour du lac, où avaient été mises sur pied une douzaine d’animations. Musique, tours de magie, humour, ou encore présence d’un clown : petits et grands y ont trouvé leur compte. La fête a aussi été l’occasion pour les personnes présentes d’en apprendre plus sur le lac, son biotope, son histoire, son entretien et le plan de gestion qui régit son usage. Elle a également été marquée par une partie politique, lors de laquelle les maires des communes avoisinant le lac se sont exprimés.

Une prochaine édition de la manifestation et d’autres activités culturelles sont à l’étude, indiquent les organisateurs dans un communiqué. /comm-tbe