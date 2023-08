Le rideau est tombé sur l’Open Air Cinéma de Delémont

Une édition anniversaire de l’Open Air Cinéma de Delémont s’est achevée samedi soir dans la cour du Château. La 25e cuvée de la manifestation a compté 23 soirées avec autant de films au programme. La fréquentation se situe à environ 4'000 personnes au total. Elle affiche ainsi un peu plus de 150 spectateurs par soir en moyenne, alors qu’il en faudrait 200 pour que la manifestation soit viable. L’Open Air Cinéma de Delémont a toutefois dû jongler avec une météo fluctuante et capricieuse. « On a commencé avec le premier week-end avec 10 degrés pour passer ensuite à 40 degrés avec des soirées à 30 degrés et on termine avec la pluie », indique Katia Crelier-Giordano, la nouvelle présidente de l’association qui organise l’événement. Pas de quoi freiner l’enthousiasme pour autant puisqu’aucune projection n’a dû être annulée. Katia Crelier-Giordano souligne que la manifestation a répondu humainement à ses attentes. Elle relève également que la manifestation n’a pas manqué de bénévoles avec plus de 50 personnes qui se sont mises à disposition. Une 26e édition de l’Open Air Cinéma de Delémont est d’ores et déjà prévue l’an prochain. Katia Crelier-Giordano souhaite apporter des nouveautés supplémentaires comme - pourquoi pas - la programmation d’un classique du cinéma, d’un film d’horreur ou encore des films estampillés « Marvel ».