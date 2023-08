Un nouveau venu monte dans l’arène dans le Jura en vue des élections fédérales du 22 octobre prochain. HelvEthica se lance avec deux candidats, à savoir Pascal Prince (Courrendlin) et Alec Schaerer (Bassecourt). Tous deux sont candidats à la fois pour le Conseil des Etats et pour le Conseil national. Ce mouvement est né pendant la pandémie de Covid pour lutter contre la vaccination obligatoire et la garantie des droits fondamentaux. /rch