L’église de Saignelégier entame une période de grands travaux

Les cérémonies religieuses seront mises entre parenthèses pendant quelques semaines à l’église de Saignelégier. L’édifice sera fermé du 1er septembre au 4 novembre en raison de travaux. La plus grande église du Jura, avec ses plus de 1'000 places assises, va notamment changer de système de chauffage. En raison de sa vétusté, le brûleur à mazout vieux de 30 ans sera remplacé par un raccordement au chauffage à distance. L’an dernier, la commune ecclésiastique de Saignelégier a dépensé plus de 28'000 francs pour chauffer l’église. À cause de la crise de l’énergie, cette somme a presque doublé par rapport à l’année précédente. Mais le président de paroisse, Philippe Faivet, ne sait pas encore quel sera le montant de la facture après la pose du nouveau système. Il estime qu’il faudra attendre 5 à 6 ans pour que la nouvelle installation soit amortie et devienne rentable.

L’église a aussi profité que les bâtiments alentours soient déjà raccordés au chauffage à distance pour choisir ce système plus écologique dont la centrale, située dans la zone industrielle de Saignelégier, est alimentée par du bois de la région qui chauffe de l’eau diffusée ensuite à travers des conduites.