Un cours pour la mobilité des seniors à Delémont

Un après-midi pour apprendre la mobilité sûre aux seniors. La ville de Delémont organise un cours gratuit afin de leur fournir « de nombreuses informations utiles pour se déplacer de manière intelligente et sûre au quotidien », indiquent les autorités communales. Prévue le 13 septembre de 13h30 à 17h et intitulée « Être et rester mobile », cette demi-journée sera notamment animée par des spécialistes des transports publics et par la police.

Le cours débutera à la rue du Puit 4 à Delémont et se terminera à la gare. Afin d’y participer, il est nécessaire de s’inscrire auprès de Pro Senectute Arc Jurassien au 032 886 83 20 ou par email jusqu’au 6 septembre prochain. /comm-jad