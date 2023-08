De nouveaux éco-points à Porrentruy, et peu d’oppositions

L’aménagement d’éco-points ne suscite que peu d’oppositions à Porrentruy. 6 demandes de permis de construire pour la pose de moloks et la transformation de site de collecte de déchets avaient été publiées récemment par la ville. 6 demandes de permis, pour 6 emplacements différents : Sous-Bellevue, Chemin des Vauches, Rue Thurmann, La Colombière, Rue du Monterri et Rue du Jura. Et le dépôt public a débouché sur un résultat plutôt heureux pour les autorités : il n’y a eu en tout et pour tout que 3 oppositions. L’une d’entre elles concerne le quartier de Sous-Bellevue et provient des BKW, habitués à ce genre de manœuvre dans le but de pouvoir échanger sur les projets qui peuvent les toucher de près ou de loin. Les deux autres émanent de citoyens bruntrutains, toutes deux pour le site des Vauches. Les 4 autres emplacements n’ont suscité aucune opposition. Il est pour l’heure encore difficile d’estimer quand l’aménagement des éco-points sera terminé, explique Yan Pellaton, chef du service de l’urbanisme. /tbe