Le Festival du Jura va résonner dès dimanche

Au fil du festival qui durera jusqu’au 5 novembre, le public se verra proposer tour à tour une alliance de classique et de jazz, de la musique balkanique, du baroque (avec une composition de Blaise Mettraux, Vaudois d'origine jurassienne), un mariage entre violoncelle et peinture, un rendez-vous pensé pour les familles avec « Le Carnaval des animaux » et narré par Vincent Veillon, deux soirées dédiées à l’improvisation ainsi qu’une date pour les lauréats du 3e concours du Festival du Jura, destiné aux jeunes musiciens non-professionnels. Les représentations se tiendront à Porrentruy, St-Imier, Delémont, au Noirmont, à Courgenay, Moutier, Berne, Tavannes et La Chaux-de-Fonds.

Retrouvez le programme complet de la manifestation ici. /lad