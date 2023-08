Test réussi à la patinoire de Porrentruy

La sirène a sonné vendredi soir dans les travées de la patinoire de Porrentruy. A la fin d’un match amical du HC Ajoie vers 20h30, un message d’alerte annonçait l’évacuation de l’infrastructure. Dans une ambiance bon enfant, les près de 2000 spectateurs ont donc quitté les lieux et ont été accueilli à l’extérieur par les camions de pompiers du Centre de renfort de Porrentruy. Ce test a permis de chronométrer l’évacuation du public. En 6 minutes, la patinoire était vide. Environ 1877 personnes sont sorties du bâtiment. Les simulations estimaient l'évacuation de 5000 spectateurs en 12 minutes. Gregory Pressacco, responsable technique du SIDP, se dit satisfait. Selon lui, il y a eu un petit temps de réaction, puisque les supporters du HC Ajoie s’étaient habitués aux fausses alarmes qui avaient retenti au début de la mise en route de la patinoire. Vendredi, ce test était une exigence de l’ECA Jura dans le cadre du dépôt du permis de construire en lien avec la protection incendie. L’exercice répondait à plusieurs objectifs : valider les prescriptions de sécurité et le concept d’évacuation, former le personnel à cette procédure, et s’assurer que les éléments techniques correspondent aux attentes. Et il y a ici quelques améliorations à apporter. Par exemple, un rideau pare-fumée ne s’est pas abaissé sur la tribune au-dessus du KOP. Les portes doubles dans les coursives de la grande tribune assise n’ont pas été ouvertes en grand provoquant des goulets d’étranglement.





Le CRISP s’est aussi exercé

Le Centre de renfort de Porrentruy, les polices cantonales et municipales étaient au courant de cet exercice. Environ 3 à 4 minutes après l’alerte, le CRISP était devant la patinoire avec trois véhicules. La traversée de la foule présente à l’extérieur de la patinoire inquiétait les sauveteurs, mais les gens ont laissé passer les pompiers, qui se sont ensuite scindés en deux, selon les explications du commandant Nicolas Dobler. Un groupe a contrôlé l’infrastructure et, le cas échéant, se serait attaqué au feu. Le deuxième s’est attelé à descendre les personnes à mobilité réduite qui attendaient dans la cage d’escalier compartimenté coupe-feu, aux abords de l’ascenseur, hors service à cause de l’alarme. Quant aux policiers, le commissaire Dominique Vallat confirme aussi que l’exercice était concluant et que tout s’est bien déroulé. Le propriétaire de la Raiffeisen Arena, le SIDP, ignore pour le moment, si ce test sera renouvelé ces prochaines années.

L’ECA Jura nous a confirmé que les bâtiments fréquentés par un nombre important de personnes sont soumis à un test d’évacuation. /ncp