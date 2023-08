5 millions pour rénover l’Inno

Une société ajoulot veut redonner à « Inno Les Galeries » sa splendeur. Régiotech, en mains publics-privés, a annoncé officiellement mercredi matin le rachat de la galerie commerciale de la vieille ville de Porrentruy. La société, qui a pour but de soutenir la création d’entreprise, souhaite redonner à ce bâtiment, construit au début du 20e siècle, une fonction commerciale, ludique et créative. Les cinq étages d’environ 900m2 devraient à l’avenir accueillir des activités mixtes après sa rénovation, estimée à 5 millions de francs. « C’est un risque, oui, car ce sera peut-être 4 ou 6 millions et il faudra que ça marche pour le financer. Aujourd’hui, il faut reconnaître que ce bâtiment ne donne pas envie. Donc nous allons le rénover pour en faire une galerie attractive. On veut une mixité avec des commerces, des bureaux, quelque chose de ludique, mais aussi répondre aux associations et micro-entreprises qui auraient besoin de petits locaux », énumère la présidente de Régiotech Marianne Chapuis. Si le prix de l’acquisition restera confidentiel, le vendeur, un propriétaire zurichois, aurait consenti à un prix « plus bas » qu’à la concurrence en raison de la dimension régionale et affective du projet.