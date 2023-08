Année de transition pour la Fête du peuple jurassien

La Fête du peuple jurassien change quelque peu ses habitudes. La 76e édition aura lieu du 15 au 17 septembre prochains à Delémont, soit la troisième semaine du mois. Elle se déroulait d’habitude au terme de la deuxième quinzaine de septembre. Objectif pour les organisateurs : éviter la collision avec le Chant du Gros et attirer ainsi davantage de militants et de familles.





2024 et les 50 ans du plébiscite en ligne de mire

Sur le plan politique, la prochaine Fête du peuple sera une manifestation de transition, puisque les regards sont déjà tournés vers 2024, année du 50e anniversaire du plébiscite du 23 juin 1974 débouchant sur la création du canton du Jura. « C’est une fête de transition, mais qui garde toute son importance puisque nous aurons à analyser la situation politique actuelle et à nous engager dans une campagne pour Moutier. Le Mouvement autonomiste jurassien va aussi se pencher sur les objectifs futurs à suivre. Mais nous travaillons déjà au rendez-vous de l’an prochain. Nous voulons fêter les 50 ans du plébiscite de manière digne et flamboyante. La Fête du peuple de 2024 aura lieu les 21, 22 et 23 juin, afin qu’elle coïncide avec cet anniversaire », explique le secrétaire général du MAJ Pierre-André Comte. Le mouvement œuvre de concert avec l’Etat pour préparer cet événement, dont le programme est déjà quasi définitif. Une grande conférence sur le droit d’autodétermination des peuples sera notamment organisée, avec la participation de nombreuses personnalités européennes. « Nous mettons aussi sur pied un programme pour attirer la jeunesse », dit encore Pierre-André Comte.





L’avènement d’un festival des chorales jurassiennes

Pour cette année 2023, les traditionnels rendez-vous politiques sont maintenus, comme la réception officielle le samedi, puis la conférence de presse et la manifestation officielle le dimanche. La nouveauté vient en revanche de l’animation : un premier festival des chorales jurassiennes est au programme le vendredi soir. « Nous avons souhaité rendre hommage aux chorales du Jura, et par là à la chanson française. Le Chœur Accord d’Ajoie, L’Air de Rien des Franches-Montagnes et Corb’enchante de la région de Delémont, se produiront dès 19h30 sous le chapiteau dans la cour du Château », précise Joël Lachat, président d’organisation de la Fête du peuple. Le groupe Swing de Fou sera par ailleurs de la partie le samedi et le dimanche, ainsi que Vincent Vallat le dimanche soir. Quant au traditionnel festival international d’artistes de rue, il vivra sa 22e édition le dimanche après-midi.

Le programme complet est à découvrir ici. /rch