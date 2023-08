Les plus beaux livres suisses exposés à Porrentruy

Découvrir et admirer les plus beaux livres suisses. C’est ce que propose la Bibliothèque cantonale jurassienne avec l’accueil de l’exposition itinérante « Les plus beaux livres suisses 2022 » du 7 au 30 septembre prochains. Le public pourra ainsi s’immerger dans le graphisme contemporain suisse en feuilletant les 400 ouvrages ayant participé au concours ainsi que les 20 primés. Parmi ces derniers figure notamment « L’Armorial du Jura », coédité par les Archives cantonales jurassiennes et la Société jurassienne d’émulation.

Cette exposition itinérante, présentée d’abord en Suisse puis en Europe, aux États-Unis et en Asie, fait office de vitrine pour la distinction du concours des « Plus beaux livres suisses » organisé chaque année par l’Office fédéral de la culture.

Le vernissage, suivi d’une verrée, a lieu le mercredi 6 septembre à 18h30. L’exposition est à découvrir du 7 au 30 septembre, de 17h30 à 19h les jeudis, de 10h à 17h les samedis et de 13h30 à 17h les dimanches. Des visites guidées sont possibles sur demande par email ou au 032 420 84 00. /comm-jad