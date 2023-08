Marie-Anne Etter : des petits pas pour une grande cause

Elle a servi les causes de l’environnement pendant huit ans dans notre région. Marie-Anne Etter quitte en cette fin de mois d’août son poste de secrétaire régionale du WWF Jura. Elle assurera toutefois la transition avec la personne qui lui succédera et dont l’identité n’a pas encore officiellement été dévoilée. Marie-Anne Etter indique qu’elle a constaté une évolution dans la façon d’accueillir le débat autour des enjeux environnementaux : « La protection de l’environnement et du climat, c’est vraiment devenu un grand sujet de société », reconnaît-elle, même si elle admet que les actes concrets manquent encore.