La Parenthèse, nouvel espace d’accueil parent-enfant à Develier

La Parenthèse a été fondée par Isaline Gugel et Virginie Guerdat, deux assistantes sociales formées au management d’institutions sociales. Elles ont évalué les besoins dans la région et ont remarqué qu’il manquait, dans le Jura et le Jura bernois, un espace de ce genre. Cette situation entrainait parfois des placements dans d’autres cantons, voire en Suisse alémanique, où la communication entre professionnels et familles était parfois rendue compliquée par la barrière linguistique. Outre les 5 chambres d’hébergement, le centre comprend aussi une chambre de répit, réservée aux parents en situation d’épuisement temporaire. Elle peut être occupée une ou plusieurs nuits, afin que le papa ou la maman puisse être épaulé et puisse se reposer. Une veilleuse de nuit est à disposition pour s’occuper du bébé. Ce service est payant, mais les deux responsables espèrent pouvoir, à terme, réduire son coût.