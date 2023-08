Le Delim Café se veut à l’écoute

Être prêt à écouter leur parcours de vie, leurs problèmes, les aider, conformément aux valeurs chrétiennes des porteurs du projet qui ont déjà engagé des frais conséquents dans la rénovation du bâtiment. Si l’association Delim est à but non lucratif, « café solidaire » ne veut pas forcément dire « café à prix cassé ». « On sert des cafés dans les prix publics que l’on peut trouver ailleurs mais avec le temps on aimerait développer un Delim Club où certaines personnes pourraient bénéficier d’un prix préférentiel au regard de leur situation », glisse l’un des fondateurs, Romain Glauser. Le principe des « cafés suspendus » qui se pratique déjà ailleurs y trouvera sa place. « Une personne bienveillante peut donner plus pour offrir un café à une personne qui viendrait après elle. On « suspendrait » ce café pour qu’une personne puisse ensuite le saisir gratuitement ».