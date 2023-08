Musique des Lumières veut « créer une famille autour de la musique d’excellence »

Musique des Lumières veut fidéliser son public. La saison 2023-2024 de l’orchestre de musique classique dirigé par Facundo Agudin a été présentée jeudi matin. Et la nouveauté, c’est un abonnement pour cinq concerts, « l’abo Noirmont », tous proposés à l’Espace la Velle. Vivaldi, Piazzolla ou Mozart sont notamment au programme et des styles divers et variés comme la musique baroque, symphonique ou de chambre. Les organisateurs veulent créer « des moments très conviviaux » dans « une ambiance acoustique merveilleuse et intimiste », explique Pascal Arnoux, coordinateur de Musique des Lumières, qui veut ainsi éviter une situation vécue : « On va parfois voir des concerts et on en ressort un tout petit peu frustré parce qu’on n’a pas pu partager ». Le public pourra en effet profiter d'un verre avec les artistes après les concerts.