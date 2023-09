À bicyclette à Porrentruy

La mobilité douce à l’honneur à Porrentruy. La ville participe dès ce vendredi et jusqu’au 30 septembre à l’action de promotion du cyclisme Cyclomania. La commune de Haute-Sorne y prend part également. Cette action est mise sur pied par la faitière qui représente les intérêts des cyclistes, Pro Velo Suisse. Les utilisateurs peuvent télécharger une application qui enregistre le nombre de kilomètres avalés dans la commune concernée, avec des paliers à franchir sous forme de défis. Les autorités pourront ensuite se rendre compte de l’ampleur du phénomène sur leur territoire.

Selon Anne Roy, conseillère municipale en charge de l’environnement et des transports à Porrentruy, il est déjà prévu que l’opération soit remise sur pied l’année prochaine et que les déplacements soient détaillés : « Cela nous permettra de confronter cette analyse avec nos plans de mobilité à Porrentruy et de nous remettre en question le cas échéant », indique-t-elle. L’élue souligne que le chef-lieu ajoulot est déjà particulièrement bien adapté aux deux-roues. D’après elle, il y a « de plus en plus de place en ville pour les vélos » et cela se constate notamment grâce au nombre de places de stationnement pour les deux-roues… l’action Cyclomani pourrait donc encore renforcer la place des cyclistes dans le paysage urbain de Porrentruy, ainsi que dans la commune de Haute-Sorne. Affaire à suivre… /mle