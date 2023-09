La Torche à l'arrêt pendant 100 jours

Le journal satirique sur application La Torche ne sera plus disponible dès le 1er septembre, faute de moyens. Le média né en 2017 dans le Jura sera à l'arrêt pendant 100 jours, indiquent ses membres.

« Le nombre d'abonnements payants actuels ne permet plus d'assurer, à court et moyen terme, la survie de notre média satirique numérique dans des conditions acceptables », écrivent-ils dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi. Près de 400 abonnements étaient en cours au 31 août 2023.

Le média se donne 100 jours pour trouver 2000 promesses d'abonnements via une campagne sur son site et son application. « Si ce chiffre est atteint, alors La Torche non seulement offrira de meilleures conditions salariales, mais aussi engagera de nouvelles plumes et artistes », est-il précisé.

Si La Torche devait s'éteindre dans 100 jours, tous les abonnements en cours seraient remboursés. Ils seront prolongés de 100 jours en cas de poursuite. /ATS-gtr