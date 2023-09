Salaires minimaux inchangés dans le commerce de détail dans le Jura

Reconduction des conditions salariales dans la vente. Le Gouvernement jurassien a reconduit le contrat-type de travail impératif pour le personnel de vente dans le commerce de détail pour trois ans, annoncent les autorités cantonales ce vendredi.

Entré en vigueur en 2014, plusieurs fois reconduit et arrivé à échéance le 30 juin dernier, ce contrat-type régit les rapports de travail entre les entreprises qui pratiquent le commerce de détail et les travailleurs qu’elles occupent au service de la vente. Les salaires minimaux y sont notamment détaillés. Le salaire le plus bas de l’échelle (concernant une personne non qualifiée et sans expérience) est de 19,05 francs par heure. Ajoutez à cette somme le 13e salaire obligatoire dès le 1er mois et on obtient un salaire horaire moyen annuel de 20,63 francs, soit le salaire minimum cantonal. /comm-jad