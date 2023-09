Incendie d’un hangar aux Breuleux

Un incendie s’est déclaré vendredi soir, vers 20h, dans un hangar agricole, aux Breuleux. Une soixantaine de pompiers des SIS Franches-Montagnes ouest, centre et est, ainsi que du centre de renfort de Tramelan est intervenu sur les lieux du sinistre. Le feu a pu être maitrisé avant qu’il ne se propage au rural composé d’une grange et d’une habitation, mais le hangar a totalement été détruit par les flammes. Une alarme a été déclenché afin qu’un approvisionnement en eau se fasse via les agriculteurs de la région.

La police cantonale jurassienne s’est rendue sur les lieux ; une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’incendie. Elle écrit dans un communiqué que les dommages n’ont pas pu être chiffrés, mais qu’ils sont « conséquents, du fait de la présence de plusieurs véhicules dans le hangar ». /comm-cto