« Momentum », paysages jurassiens et amours adolescentes

Le Jura sous un soleil doré

Le film est aussi une lettre d’amour à la région : « Je voulais immortaliser la région durant l’été, avant de partir d’ici », avoue Edwin Charmillot. Les acteurs ont ainsi pu évoluer dans les décors de Courroux ou encore de St-Ursanne, sublimés par une douce lumière dorée et la nature environnante. « Le Jura, contrairement à une grande ville, offre plus de nature, plus de verdure, plus d’espace… Ca permet d’être attentif à ce qui nous entoure. J’avais le besoin de faire un film sur cette atmosphère », raconte le jeune réalisateur. Autodidacte, Edwin Charmillot propose un projet à petit budget. Il a pu être soutenu par ses proches et par la région.