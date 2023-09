Le Pôle Parents-Femme-Enfant se dévoile à l’H-JU

Le Pôle Parents-Femme-Enfant a récemment été réorganisé, avec le rapprochement du service de pédiatrie et celui de la maternité, à Delémont. Cette initiative a été inspirée par ce qui se fait dans d'autres hôpitaux. L'équipe médicale avait imaginé cette réorganisation depuis plusieurs années, afin de créer des synergies entre deux services complémentaires : « Désormais, le secteur pédiatrie est renforcé par une néonatalogie plus présente. Le secteur d’urgence est aussi plus disponible. Quant à la policlinique de la partie gynécologie et maternité, elle se situe plus près de la pédiatrie », explique Bertrand Gainon, chef du service de la maternité, à Delémont.

Concrètement, les bébés et enfants pourront être soignés dans une même zone, plutôt que de les adresser à différents secteurs de l’hôpital. « Ces changements ont provoqué la réorganisation de deux équipes, pour arriver à fusionner et fonctionner ensemble », ajoute Bertrand Gainon.