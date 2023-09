Près de 1’000 visiteurs au festival Terr’animale

Terr’animale s’achève dimanche soir, après un week-end dédié au bien-être animal et aux thérapies naturelles. Entre 800 et 1'000 personnes ont participé à la 6e édition du festival à Saignelégier, selon une estimation des organisateurs. Le public a pu découvrir divers stands et participer à des conférences. « Nous sommes très satisfaits de cette affluence », déclare Sandra Rohrbach, présidente du comité du festival Terr’animal. « Les visiteurs sont intéressés, ils posent des questions et engagent la discussion avec les exposants. C’est un public de qualité », ajoute-t-elle.

Cette année, le salon mettait à l’honneur le dauphin et la baleine, ainsi que les rivières. /cto.