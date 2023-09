Albert II de Monaco découvre SolarStratos et le CSEM

Toujours à Hauterive, Raphaël Domjan lui a montré, au port, le bateau solaire PlanetSolar II. Un bateau-taxi qui, après Venise, ira faire la promotion l'an prochain de la navigation solaire sur le lac Titicaca en Amérique du Sud.

« Collaborations concrètes »

La visite du Prince s'est poursuivie à Neuchâtel, où il a été reçu par le Conseil d'Etat neuchâtelois in corpore et le Conseil communal de la ville. « L'innovation mise au profit de la préservation de l'environnement est l'une des préoccupations communes de SAS le Prince et du Canton de Neuchâtel », a relevé Alain Ribaux, président du Conseil d'Etat, cité dans un communiqué.

« Les collaborations sont concrètes. A titre d'exemple, c'est de Monaco que le bateau PlanetSolar, en partie développé à Neuchâtel, et soutenu par la Fondation Prince Albert II de Monaco, s’est lancé en 2011 pour son tour du monde », a-t-il ajouté.

Transition énergétique

Interrogé par Keystone-ATS, Albert II a relevé que « Monaco a déjà accompagné plusieurs projets en lien avec la transition énergétique ». Il a notamment rappelé avoir été « très proche » de la mission Solar Impulse de Bertrand Piccard et de celle de PlanetSolar de Raphaël Domjan.