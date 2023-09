Des bourses de développement pour les arts de la scène

Aider les artistes à se développer sur le plan professionnel. C’est l’objectif du nouveau soutien octroyé par la Commission intercantonale des arts de la scène des cantons de Berne et du Jura (CicaS). Des bourses dotées d’une somme maximale de 10'000 francs pour les candidatures individuelles et de 20'000 francs pour les collectifs sont mises au concours pour les personnes travaillant dans le domaine de la scène. Les bénéficiaires peuvent par exemple repenser leur démarche artistique ou renforcer leurs compétences artistiques, techniques ou administratives.

Les bourses de la CicaS sont destinées aux personnes qui résident dans le canton du Jura ou dans la partie francophone du canton de Berne, qui ont plus de 18 ans, qui exercent une profession dans les arts de la scène et qui peuvent justifier d’une pratique et d’un engagement dans le domaine.

Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 31 octobre 2023 sur le site de l’Office de la culture du canton de Berne.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site de la commission. /rik