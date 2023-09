Ententes connues pour le National dans le Jura

Les apparentements prévus lors de l’élection du Conseil national le 22 octobre prochain dans le Jura sont bel et bien confirmés. Le délai pour les déposer est arrivé à échéance ce lundi à midi. Trois apparentements entre listes de partis sont ainsi définitifs. Ils concernent les listes du PS avec celles des Vert-e-s, celles du Centre avec celle des Socio-Chrétiens (PEV) et, enfin, celles du PLR avec celles de l’UDC. Les Vert’libéraux et HelvEthica n’ont conclu aucun apparentement. Tous les partis qui présentent plusieurs listes ont, naturellement, décidé de les sous-apparenter. Pour rappel : les apparentements et les sous-apparentements ne sont pas possibles pour l’élection au Conseil des Etats qui se déroule également à la proportionnelle dans le Jura.

Par ailleurs, le délai pour corriger les listes électorales est également arrivé à terme ce lundi, à midi. La Chancellerie cantonale a procédé à quelques corrections formelles de portée mineure. /comm-fco