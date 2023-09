La tête dans les étoiles de Bressaucourt

Le ciel de Bressaucourt s’annonce animé ces prochaines heures. Les Championnats de Suisse de voltige se tiennent dès ce lundi et pendant toute la semaine sur l’aérodrome ajoulot. Des dizaines de pilotes prennent part à cet événement. Ils ont pour but de présenter différentes figures à un jury qui se prononcera sur la qualité de celles-ci. Les pilotes monteront à bord d’appareils spécialement dédiés à cette pratique. Ceux-ci sont souvent en carbone, donc solides et relativement légers, et disposent d’ailes symétriques qui permettent de voler « aussi bien sur le dos que sur le ventre », selon Jérôme Cusin, un des organisateurs de l’événement et pilote lui-même. Ce dernier précise que des mesures sont prises pour éviter les nuisances, notamment en ne volant pas trop tôt le matin, ni pendant les heures de midi, ni après 18h. /mle