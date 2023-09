Le réemploi au cœur des Journées européennes du patrimoine

Dix endroits du canton du Jura à découvrir sous l’angle du réemploi et du recyclage : les Journées européennes du patrimoine sont de retour samedi et dimanche. La population pourra une nouvelle fois pousser la porte d’espaces inédits ou redécouvrir des lieux sous un nouveau prisme. Ces journées du patrimoine seront l’occasion de célébrer les 20 ans de l’atelier de restauration d’art AReA, à Porrentruy. Exposition, conférences et démonstration sont notamment au programme.





Un manuscrit disparu il y a deux siècles

La Section jurassienne de Patrimoine Suisse proposera, de son côté, une visite guidée inédite de l’École de culture générale à Delémont. À St-Ursanne, le public pourra s’aventurer dans les anciennes mines de chaux. Une balade à travers le village Muriaux est, par ailleurs, proposée par le Parc du Doubs et l’ASPRUJ. Les visiteurs auront également la possibilité de découvrir un important manuscrit liturgique du 15e siècle au Fonds ancien de la Bibliothèque cantonale jurassienne, à Porrentruy. Le document est un Bénédictionnaire réalisé pour le prince-évêque Jean de Venningen. Disparu des collections il y a 200 ans, il a réapparu récemment dans une mise aux enchères de la maison Koller à Zurich et a été acquis par la Fondation Gottfried Keller.





Deux bâtiments rénovés

Enfin, des propriétaires de Delémont et Séprais ouvriront les portes de deux bâtiments récemment rénovés de façon particulièrement respectueuse du patrimoine et des matériaux. Notez que le public pourra aussi découvrir la bibliothèque d’objets du Vilebrequin et la tête du puits de mine à Delémont ainsi que le Musée rural jurassien aux Genevez. /comm-alr