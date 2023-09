Une autre facette de New York en photo

Quand la nature rencontre la ville, ça donne des instants de vie « fascinants ». La nouvelle exposition à la Galerie du Sauvage à Porrentruy présente les clichés de François Portmann dès vendredi. L’exposition « New York à vol d’oiseaux » est à découvrir jusqu’au 22 octobre. Le photographe, Biennois d’origine, habite dans la grosse pomme depuis plus de 30 ans. Il y a emménagé pour apprendre son métier centré sur les « humains ». Et c’est là qu’est née sa passion pour la photographie animalière. « En tombant sur la buse à queue à rousse qui était en train de chasser le long de Central Park, c’était en 2007, c’était le coup de foudre, c’était le déclenchement », précise François Portmann. Depuis, il a multiplié les photographies d’oiseaux, mais également d’autres animaux à New York, comme en Suisse. Le Biennois rappelle que la ville américaine est située sur une des routes migratoires des oiseaux. Et d’autres, comme les rapaces, trouvent dans cette mégapole de quoi se nourrir et nicher. François Portmann constate d’ailleurs que de plus en plus d’animaux se plaisent en ville. Selon lui, les insectes sont de retour et trouvent de quoi survivre grâce aux petits jardinets et toits plats végétalisés qui se développent.