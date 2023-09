Appel à témoins après un accident à Delémont

Un appel à témoins a été lancé par la police municipale après un accident de la route survenu samedi à Delémont. Les faits se sont déroulés aux alentours de 10h40 à la hauteur du giratoire Jumbo, sur la Route de Bâle et impliquent un convoi agricole et une cycliste. Cette dernière s’est blessée et a dû être prise en charge par une ambulance. Toute personne possédant des informations sur le déroulement de l’évènement est invitée à prendre contact avec la police municipale au 032 422 44 22. /comm-the