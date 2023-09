Avenir Berne romande : trois importants crédits validés

Le projet Avenir Berne romande (ABR) entre dans une phase toujours plus concrète. Mercredi, les députés au Grand Conseil ont largement accepté trois crédits d'engagement en vue de la réorganisation administrative du Jura bernois. Dans les détails, les trois crédits relatifs à ABR soumis aux élus sont les suivants : 8,2 millions de francs pour réaliser une procédure de sélection et financer l’étude de projet du pôle de compétence Justice et Police à Reconvilier, 45'937'000 francs pour rénover le centre administratif Tavannes Machines et 12'687'000 francs pour la réalisation des locaux provisoire à Bienne et Loveresse. En effet, les services de justice seront hébergés dans la cité seelandaise alors que la police mobile s’installera à Loveresse jusqu’à leur emménagement dans le nouveau centre à Reconvilier.





Sérénité retrouvée

Les principes de bases et certains crédits avaient d'ores et déjà été validés lors des sessions de mars et de juin. En juin également, les députés s'étaient particulièrement échaudés concernant une proposition de la Commission des infrastructures et de l'aménagement du territoire (CIAT) qui souhaitaient renoncer au projet de nouveau centre de justice et police à Reconvilier. Passé cet écueil, les débats ont retrouvé une sérénité bienvenue en ce début de mois de septembre, ce qui n'est pas pour déplaire à la présidente de la Députation francophone, Anne-Caroline Graber :