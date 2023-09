Des œuvres à mettre en valeur dans le Jura

Le Gouvernement jurassien va étudier la faisabilité de la création d’un musée exclusivement consacré aux beaux-arts dans le Jura. Le Parlement a approuvé mercredi, par 34 voix contre 17 et 6 abstentions, un postulat du député du Centre Gauthier Corbat, intitulé « Aux arts ! ». L’élu ajoulot a indiqué que la grande majorité des 6'800 œuvres que compte la collection cantonale des beaux-arts dort dans les combles de l’Hôtel des Halles à Porrentruy. Il estime donc que la création d’un musée – dans la continuité de l’avènement du Théâtre du Jura – permettrait au canton de se doter d’un lieu d’exposition permanente pour mettre en valeur le patrimoine artistique jurassien. Un tel établissement renforcerait aussi, selon Gauthier Corbat, l’attractivité du canton. Le député a évoqué deux villes d’accueil : Porrentruy, dans la zone gare du côté de Lorette, et Moutier, comme suggéré en 2020 par l’Etat et la Fondation Jean-François Comment.

« Ce postulat a trois objectifs principaux. D’abord, la complémentarité de la collection jurassienne des beaux-arts avec les collections des trois institutions que sont le Musée de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy, le Musée d’Art et d’Histoire à Delémont et le Musée des Arts à Moutier. Ensuite, la hiérarchisation et la valorisation des toiles. Enfin, il s’agit de réfléchir à une véritable politique d’acquisition et trouver un moyen de résoudre la question du déficit de stockage », explique Gauthier Corbat. « Une fois ce travail fait, on pourra réfléchir à la question du bâtiment pour accueillir les œuvres », conclut-t-il. /rch