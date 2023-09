Evidanse met le public et les bals à l’honneur pour ses 20 ans

Le public dansera comme jamais lors de la prochaine saison d’Evidanse. La cuvée 2023-2024 a été présentée mercredi. Au menu comme chaque année, de nombreux spectacles et ateliers à Bienne, dans le Jura bernois et le Jura. Mais cette saison sera particulière puisqu’elle marquera les 20 ans du projet. A cette occasion, le public sera plusieurs fois à l’honneur. Il l’est déjà sur l’affiche. Ce sera encore le cas lors de huit bals qui seront organisés et lors desquels les participants ne seront pas uniquement spectateurs, mais eux même acteurs. De plus, Evidanse est à la recherche d’une trentaine d’intéressés âgés de 10 à 110 ans pour prendre part activement à la création biennoise Nalc qui aura lieu en novembre à Bienne et Porrentruy au mois de novembre. Dominique Martinoli, la responsable du projet évidence nous présente cette édition anniversaire.