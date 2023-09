Il fait bon travailler chez Acrotec

Pari réussi pour Acrotec. Après s’être porté candidat volontaire, le groupe, actif dans la micromécanique de précision et la sous-traitance, s’est vu attribuer le label « Great Place To Work ». Cette certification est délivrée par un organisme indépendant et vise à mesurer la satisfaction au travail des employés d’une entreprise.

Durant deux semaines, du 29 mai au 16 juin, une enquête de satisfaction anonyme a été menée auprès de l’ensemble du personnel des sociétés du groupe, basé à Develier.



« Cette certification et cette démarche nous permettent aujourd’hui d’affirmer concrètement notre politique de ressources humaines, nos valeurs et les enseignements à tirer (…) C’est un message fort envoyé à ceux qui se positionnent sur le marché du travail et qui auraient envie de nous rejoindre. », se réjouit Adrien Delobel, Manager ESG chez Acrotec, dans un communiqué. /comm-the