Les turbulences des soins à domicile à l’étude

« Le système des soins à domicile, on le voit, atteint quasi quotidiennement ses limites dans le Jura », reconnaît le ministre de la santé Jacques Gerber. Situation aggravée dernièrement par une vague importante de démissions au sein de la Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile (FASD). Une interpellation de la députée PCSI Sophie Guenot devant le Parlement jurassien a alerté ce mercredi le Gouvernement sur les besoins de fonctionnement de l’institution, « deuxième acteur de la santé le plus important sur le territoire jurassien ».





Deux mandats confiés pour faire le point sur la situation



Le ministre de la santé s’est dit conscient qu’il « faudra des moyens pour apporter un changement et une amélioration » et a informé que deux mandats avaient été confiés pour chercher des solutions. « Le contrôle des finances effectuera un audit de la fondation qui devrait aboutir à la fin de l’année. Un autre mandat, externe, a été confié pour accompagner le processus de détermination des prestations d’intérêt général confiées à la FASD. Pour cela, un contrat de prestation est confié à l’institution et représente 2 millions de francs au budget 2023 », a expliqué Jacques Gerber, assurant que le Gouvernement était soucieux de la situation. « J’espère que nous aurons les informations en fin d’année pour prendre des mesures nécessaires pour pérenniser ces prestations d’intérêt public liées aux soins à domicile ». Mesures qui devront présenter un « coût supportable » pour les finances cantonales. /jpi