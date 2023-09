Bellelay : sa mission, observer la végétation pour MeteoSuisse

MeteoSuisse recherche le ou la prochaine observatrice phénologique pour sa station de Bellelay. Observer les arbres et les plantes au fil des saisons pour contribuer à l’analyse de l’évolution du réchauffement climatique et des prévisions poliniques, c’est la mission de 160 bénévoles dans toute la Suisse. On en retrouve quatre dans le Jura bernois et un à Bienne.

Celle qui joue ce rôle bénévolement pour la station de Bellelay s’appelle Andrée Bühler. Depuis 12 ans, elle sillonne sa région deux à trois fois par semaine, essentiellement au printemps et en automne pour le compte de MeteoSuisse. Son travail : noter les dates de floraison et de développement des feuilles d’une trentaine d’essences d’arbres et de fleurs qu’on lui attribue. Elle envoie ensuite envoyer les résultat à l'Office fédéral de météorologie.

Deux fois par semaine, elle commence son circuit, devant chez elle à Bellelay.