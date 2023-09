Crevoisier SA à l’étroit

Crevoisier SA se cherche de nouveaux locaux pour continuer de grandir. Le constructeur de machines-outils prévoit la construction d’une halle de 1'000 m2 pour le stockage de machines et de containers de 90 m2 qui accueilleront des bureaux aux Genevez. Des locaux provisoires, installés sur un terrain prêté par la commune en face de l’usine actuelle, qui resteront en place pour une durée maximale de 3 ans. Le dépôt public est intervenu ce jeudi dans le Journal officiel et le délai d’oppositions court jusqu’au 9 octobre.





Une solution alternative

Il s’agit d’une solution alternative alors que l’entreprise espérait construire un nouveau bâtiment dans le village franc-montagnard, son fief historique depuis 1966. Une construction attendue depuis plusieurs années et désormais « fortement compromise » par des oppositions, regrette Laurent Crevoisier, directeur général adjoint, alors que l’entreprise en croissance « n’a plus de place » et souhaiterait regrouper ses collaborateurs. Les employés sont actuellement répartis sur trois sites, les Genevez, Delémont et St-Imier. Ces quatre dernières années, le nombre de collaborateurs est passé de 70 à 100 et est encore amené à grandir. Résultat, Crevoisier SA pourrait quitter les Genevez. Des discussions sont en cours avec les communes du Noirmont et de Glovelier. /mmi