Fahy veut soigner l’entrée du village

Des travaux routiers s’annoncent à Fahy. La commune met à l’enquête publique le réaménagement de la rue Bout-Dessous et l’aménagement piétonnier de la rue de Porrentruy ce jeudi dans le Journal officiel. Des aménagements acceptés début juillet en assemblée communale. Dans le premier cas, la commune vise l’assainissement et « la remise en état complète » de cette route communale, explique le conseiller communal en charge du dossier Michel Périat. Dans le second cas, il s’agit d’aménager un carrefour et un arrêt de bus à l’entrée du village, sur un tronçon qui voit passer des « milliers de voitures par jour », rappelle Michel Périat. A l’avenir, un projet plus global pour réguler le trafic dans le secteur de cette route cantonale pourrait voir le jour. Le coût total des travaux s’élève à environ un million de francs. Le délai d’opposition court jusqu’au 6 octobre. /mmi