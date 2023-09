Le Centre, PLR et PS sur le podium des budgets jurassiens de campagne

Ces nouvelles règles s’appliquant pour la première fois à l’occasion des prochaines élections fédérales, tout n’est pas encore techniquement limpide pour tous les partis quant à savoir ce qui doit être décompté et comment. Certains candidats financent personnellement certains flyers les concernant ou des actions et initiatives personnelles. Dans le Jura, un candidat prévoit par exemple de distribuer quelque 2'000 saucisses de campagne, une autre candidate distribuera des bonbons à son effigie. Ces initiatives étant financées à titre privé et non par le parti, subsiste un certain flou pour savoir si cela doit être comptabilisé dans la déclaration globale des frais de campagne du parti. L’article 6 de l’ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique vise cependant les « personnes physiques » tout comme les « personnes morales et sociétés de personnes » faisant campagne qui sont tenues de « déclarer le décompte final des recettes si celui-ci montre que plus de 50 000 francs ont été dépensés pour la campagne ». /jpi