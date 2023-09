Le nouvel ouvrage de Monique Rebetez

Monique Rebetez offre une immersion dans la quête de réponses d’un jeune orphelin et dans la vie sicilienne. L’écrivaine jurassienne a sorti ces derniers jours « La Fille aux abeilles » aux éditions Favre. Cet ouvrage retrace la vie de Léo, un homme devenu orphelin à l’âge de sept ans et qui cherche à connaître les raisons du décès de ses parents. Cette quête de vérité l’emmène en Sicile, un coin de pays que Monique Rebetez qualifie de « coup de cœur ». Sa plume retrace avec de fidèles détails les paysages siciliens et la ville de Palerme. Le personnage principal de l’ouvrage étant lui-même architecte, les descriptions de l’autrice vadaise s’arrêtent aussi souvent sur les monuments siciliens. Monique Rebetez avoue que la Sicile a été une évidence pour elle qui enseignait notamment auprès d’élèves migrants « qui avaient des étoiles dans les yeux » en parlant de cette région. /mle