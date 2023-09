Taux de chômage stable dans le Jura

Taux de chômage inchangé dans le Jura. Le taux de chômage en août reste stable en comparaison avec le mois précédent et s’établit à 3,2%. À la fin du mois d’août, 1'610 demandeurs d’emploi étaient inscrits à l’ORP, dont 1'178 chômeurs et 432 demandeurs d’emploi non chômeurs. Cela représente 7 chômeurs de plus qu’à la fin de juillet, indiquent ce jeudi les chiffres transmis par les autorités cantonales. L’ensemble de demandeurs d’emploi suivis par l’ORP représente 4,4% de la population active jurassienne.

Un peu plus de 200 personnes se sont inscrites ou réinscrites auprès du service public de l’emploi en juillet, tandis que presque 250 dossiers ont été fermés.

Le taux de chômage se situe à 3,7% dans le district de Delémont, 3,4% dans celui de Porrentruy et 1,5% aux Franches-Montagnes.

Au niveau national, le taux de chômage a légèrement augmenté pour s’établir à 2%. /comm-jad