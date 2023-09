Elodie Paupe et Valentin Zuber : six mois à la tête de la culture jurassienne

Deux grands projets… et tant d’autres

Les deux responsables de l’Office jurassien de la culture ont différents dossiers sur leur bureau, dont deux majeurs : la construction du centre de recherche et de collection à Porrentruy et la prolongation du contrat de prestation du Théâtre du Jura pour trois ans. Reste que Valentin Zuber et Elodie Paupe ne veulent pas emmancher une révolution : « On ne peut que souhaiter que ça continue comme ça », savoure Valentin Zuber, reconnaissant et admirateur de tout ce qui est entrepris pour la culture dans le Jura. Selon lui, le Théâtre du Jura a emmené dans son sillage de nombreux autres acteurs et a connu un succès retentissant, au-delà des espérances… /mle