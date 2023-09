Le rap est à son aise au Chant du Gros

Le Chant du Gros offre une place toujours plus importante au rap. Cinq artistes hip-hop se produisent au Noirmont lors du festival qui se tient depuis jeudi soir et jusqu’à samedi. C’est presque le double comparé aux éditions qui se sont déroulées avant la période Covid. Ce choix ne tient pas du hasard. « C’est la musique des jeunes (…) et c’est une volonté de programmer du rap pour eux », explique Gilles Pierre, le patron et programmateur du Chant du Gros. Koba LaD, Roméo Elvis, Lujipeka, Hamza et Luidji vont secouer la scène secondaire de la manifestation franc-montagnarde. Nous avons assisté au concert de Koba LaD jeudi soir, au milieu d’une foule survoltée et conquise par le show de l’artiste parisien. /nmy