Les scouts débarquent à Reconvilier pour le CAJU2023

Plus de 300 scouts s’installent dans les hauteurs de Reconvilier ce vendredi soir pour le Camp Scout Jurassien 2023 (CAJU2023). Du 8 au 10 septembre, le groupe scout Pierre-Pertuis Tavannes et environs organise des activités autour du thème du chemin de fer pour des jeunes de 6 à 25 ans du Jura bernois, du Jura et de Bienne.

Dans les pâturages de la Werdtberg, 30 responsables se sont activés pour monter une scène en bois, deux chapiteaux et des tentes pour la nourriture et les samaritains. A quelques heures du début du camp, « Alpaga », porte-parole, nous explique où en sont les préparations.