Poissons morts à Tavannes : enquête en cours

Qu’est-il arrivé aux poissons de la Birse à Tavannes ? La question reste ouverte depuis la découverte récente de plusieurs spécimens morts dans le secteur de la Vauche entre Tavannes et Reconvilier. Contactée par la rédaction de RJB, la police cantonale bernoise indique qu’elle a été alertée d’une possible contamination jeudi à la mi-journée. Les agents sur place ont bel et bien constaté la présence de plusieurs poissons morts. Le garde-pêche cantonal, l’inspecteur de la protection des eaux et un représentant de la commune de Tavannes ont été dépêchés sur les lieux.







Examens en cours

Des prélèvements ont été réalisés et des investigations sont en cours pour déterminer s’il s’agit bien d’une pollution et quelle est sa nature. Ces examens, qui peuvent prendre plusieurs jours, doivent également déterminer l’origine de la contamination. Les observations sur site montrent que pas tout le cheptel a été décimé, ce qui peut laisser supposer que le degré de pollution n’est pas trop sévère. La police cantonale bernoise précise qu’il n’y a aucun signe de danger pour la population. L’accès à la zone reste libre, même pour les pêcheurs. Si la situation devait évoluer, la commune de Tavannes informerait immédiatement sa population. « Nous attendons les résultats des analyses et nous suivons le dossier de près », affirme le maire Fabien Vorpe. /nme