Cent voitures pour marquer le centenaire de Carroll Shelby

Un événement unique en Europe a été mis sur pied dans la région pour célébrer le centenaire d’une légende du sport automobile. Un imposant convoi de voitures Shelby est parti samedi matin de Develier en l’honneur de Carroll Shelby. Une centaine de véhicules se sont joints à l’événement pour rallier Givisiez, dans le canton de Fribourg, où une exposition en hommage au pilote texan a été mise sur pied au musée Viper d’Edwin Stucky. Carroll Shelby est connu pour avoir développé d’illustres modèles tels que la Shelby Cobra, la Shelby GT 350 ou encore la GT40. « Un peu partout dans le monde, il y a ce que l’on appelle des « centennials ». Le but pour nous était de réunir 100 Shelby pour la manifestation et nous y sommes arrivés. C’est quelque chose de jamais vu en Europe. Au niveau mondial, c’est extrêmement rare que des clubs arrivent à réunir 100 Shelby comme on le fait aujourd’hui », explique Jean-François Willemin, l’un des organisateurs.