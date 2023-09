Le Chant du Gros s’achève sur une édition record

C’est un record pour le Chant du Gros : plus de 42'000 personnes ont foulé le site de la manifestation sur trois jours, entre jeudi et samedi. Son patron Gilles Pierre en tire forcément un bilan « très positif » samedi soir. Un succès qui s’explique par une météo « exceptionnelle » et « tropicale », du jamais vu pour le festival selon Gilles Pierre. Côté programmation, « le pari est gagné », s’est réjoui le patron du festival. L’accent mis sur les rappeurs - cinq artistes sur trois soirées – a également compté. « C’est bien de faire du rap, mais on arrive aussi à une limite au niveau du nombre de spectateurs », sans parler de l’accès au festival des moins de 16 ans, a tempéré Gilles Pierre. L’introduction d’un billet à prix réduit pour les moins de 16 ans n’est pas exclue.